Игорь Акинфеев – третий вратарь в РПЛ по проценту сухих матчей в XXI веке

Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев вышел на третье место среди за всю историю РПЛ по проценту сухих матчей в XXI веке, об этом сообщает телеграм-канал Opta Sports.

Сегодня, 21 октября, столичный клуб в матче 12-го тура сыграл вничью с казанским «Рубином» (0:0).

37-летний вратарь провел 552 матча, в которых 240 раз оставил свои ворота в неприкосновенности.

Топ-5 вратарей по проценту матчей «на ноль» (мин. 100 сыгранных матчей):

49.6% — Сергей Овчинников;

44.0% — Андрей Лунев;

43.5% — Игорь Акинфеев;

40.7% — Юрий Лодыгин.

Стоит отметить, что Акинфеев является значительно опережает Сергея Рыжикова по количеству «сухих» матчей. У экс-вратаря «Рубина» их 130.