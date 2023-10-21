Игорь Акинфеев – третий вратарь в РПЛ по проценту сухих матчей в XXI веке

Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев вышел на третье место среди за всю историю РПЛ по проценту сухих матчей в XXI веке, об этом сообщает телеграм-канал Opta Sports.
Сегодня, 21 октября, столичный клуб в матче 12-го тура сыграл вничью с казанским «Рубином» (0:0).
37-летний вратарь провел 552 матча, в которых 240 раз оставил свои ворота в неприкосновенности.
Топ-5 вратарей по проценту матчей «на ноль» (мин. 100 сыгранных матчей):
49.6% — Сергей Овчинников;
44.0% — Андрей Лунев;
43.5% — Игорь Акинфеев;
40.7% — Юрий Лодыгин.
Стоит отметить, что Акинфеев является значительно опережает Сергея Рыжикова по количеству «сухих» матчей. У экс-вратаря «Рубина» их 130.
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