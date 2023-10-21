Рахимов: «Чего кричать на игроков, они же не специально не реализовывали эти моменты»

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с ЦСКА.

- Покричали на своих ребят сейчас после матча? Столько моментов было.

- Нет, а чего кричать? Они же не специально их не реализовывали эти моменты. Я им сказал, что нужно такие моменты реализовывать, особенно те моменты, которые были в первом тайме, где мы 3-4 момента имели очень хороших, можно сказать, стопроцентных, но, к сожалению, не забили. И это есть наша проблема, надо реализовывать такие моменты, а по игре вообще никаких вопросов нет. Они сыграли очень хорошо, очень.

- Все ли из задуманного получилось? Потому что вновь показалось, что в середине второго тайма вновь где-то сил не хватило. Или вы просто целенаправленно к своим воротам подвинулись?

- Да нет, я думаю, начались просто какие-то такие потери, после которых мы попадали под такое давление. Когда ты выигрываешь мяч, желательно его сохранить, сохранить вертикально в свободном пространстве. А у нас был технический брак, ошибки. Мы в некоторых моментах вот так попадали под давление. В целом так случается в каждой игре. Если взять по матчу, у ЦСКА в первом тайме был один момент, как мы помним. Во втором тайме до 75-й минуты мы ничего не давали, и только тогда мы что-то позволили создать. Команде я сказал, что если они хотят играть и доигрывать матч до 90-й минуты на хорошем уровне, ни в коем случае нельзя хладнокровить и терять организацию. Через эту организацию можно додавливать. Мы позволили это сделать ЦСКА, и ЦСКА тоже мог забить свои моменты.

- У Даку железное здоровье, или просто нет адекватной замены на этой позиции?

- К сожалению, пока на сегодняшний день у нас Даку безальтернативный.

- У него силенок хватает? Он за сборную все матчи бегал без замен.

- Мы видим, что он очень заряжен. Мы видим, как он выглядит, он очень здорово добавил. Естественно, для нас это очень важное звено.