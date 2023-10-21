Федотов: «Сегодня за долгое время не пропустили, это тоже шаг вперёд»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Рубином».

- Игра была будто и те, и другие после матча думают, что они были ближе к победе. Интересно ваше мнение послушать.

- Понятно, что своя рубашка ближе к телу, поэтому создается такое впечатление. У «Рубина» были моменты, когда он мог забить, но и у нас были хорошие моменты. Мы даже забили, был офсайд. Наверное, это надо констатировать. Но тем не менее, интересная игра, и есть положительный момент в том, что мы не проиграли. Да, ничьих много, есть серия, плюс мы сегодня за долгое время не пропустили. Это тоже шаг вперед.

- Первый тайм был с небольшим преимуществом у «Рубина». С чем это связано? С тем, что была скомканная подготовка у ЦСКА к этой игре?

- Причин много, не совсем хорошо в игре. Точнее, мы знали, что соперник очень агрессивно начинает в первые минуты, это не секрет. Наша готовность, мы к этому готовились, но в этот период мало доводили свои действия до ума, чтобы этот пыл… были потери на своей половине поля в простых ситуациях, слишком легко дарили мяч сопернику, плюс по опорным. Когда мы пропустили гол, когда была игра рукой. Тем не менее, этот переход, мы бежали и оказались не готовы к этому быстрому переходу. Хотя понимали, соперник на этом строит игру, и здесь нужно быть очень внимательными.

- Максим Мухин получил травму. Показалось, что он очень долго лежал на газоне. Как он себя чувствует? Насколько серьезные повреждения?

- Что-то с коленом. Говорит, что «ушло колено». Степень повреждения? Может быть, его и нет, может быть, это просто усталость. Человек тоже приехал из сборной, новые впечатления, новые эмоции, не смог продолжить игру. Только обследование покажет степень повреждения. Надеемся, что его там не будет.