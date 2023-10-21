Александр Тарханов: У ЦСКА было достаточно моментов, чтобы забить в игре с «Рубином»

Известный специалист Александр Тарханов поделился мнением о прошедшем матче 12-го тура Российской премьер-лиги между казанским «Рубином» и московским ЦСКА, который завершился безголевой ничьей.

Специалист отметил, что у столичного клуба было достаточно моментов, что поразить ворота Юрия Дюпина, но и у подопечных Рашида Рахимова было достаточное количество моментов.

«Не могу сказать, что не хотят играть. Федотов говорил, что есть проблемы с реализацией. Это связано с мастерством, которого, наверное, где-то не хватает», - приводит слова Тарханова «Чемпионат».