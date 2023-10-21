Личка рассказал о подробностях беседы с Макаровым

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Локомотивом».

- Что за свитер у вас?

- Свитер - это поддержка для людей с синдромом Дауна.

- Денис Макаров сегодня в заявке. Как прошла ваша встреча, как вы поговорили после его отстранения? Что изменилось, что произошло?

- Мы как договаривались, Макаров пришел на первую тренировку после выходных, у нас было три дня. Поговорили, он сказал свое мнение, я его принял нормально по-человечески, потому что я всегда уверен, что тренер и игрок - это больше друг с другом, потому что мы работаем вместе. Это значит, что мы команда. Мы, не я. Я тренер, буду говорить, что надо делать, потому что мы вместе делаем результат и вместе играем, вместе побеждаем. Макаров пришел, сказал свое мнение, я сказал своё. Работаем, продолжаем работать дальше.

- Лаксальт вернулся в состав. Он давно полноценно занимается с командой. Но из центра поля исчез Фомин после травмы в матче за сборную. Насколько серьезное повреждение, нравится ли вам отпускать футболистов в сборные?

- К сожалению, у Даниила повреждение на неделю, поэтому на этот матч он 100% готов не будет, и на следующую игру - посмотрим, возможно, его сможем использовать со скамейки. Честно скажу, что на сегодняшний день не имею ответа. Я думаю, футболисты, которые выступают за свои сборные, это всегда почетно для них. Понятно, случаются какие-то травмы, но это футбол. Он может травмироваться у нас, к сожалению, это два раза подряд у него происходило в сборной. Но я никогда не буду мешать игрокам играть за свои сборные, потому что это всегда мечта всех мальчиков однажды выйти на поле в футболке своей сборной.