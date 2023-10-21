Беленов – о победе над «Оренбургом»: Это исторически неудобный соперник, но надо переписывать историю

Голкипер воронежского «Факела» Александр Беленов высказался о победе над «Оренбургом» (2:1) в матче 12-го тура Российской премьер-лиги.

Вратарь отметил, что уральский клуб исторически является неудобным соперником, но нужно переписывать историю.

«Главное, что выиграли сегодня. Радостно, что приехало много наших болельщиков, они даже разделись. Сейчас надо готовиться к следующему матчу», - приводит слова Беленова «Матч ТВ».

Благодаря победе подопечные Сергея Ташуева смогли выбраться из зоны вылета, в настоящий момент занимая 12-е место в турнирной таблице.