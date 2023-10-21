Гранат подвёл итоги матча между «Рубином» и ЦСКА

Бывший футболист «Рубина» Владимир Гранат подвел итоги матча 12-го тура Российской премьер-лиги, в котором казанский клуб сыграл вничью с московским ЦСКА со счётом 0:0.

«Судя по моментам в матче результат для «Рубина» более чем хороший. ЦСКА явно наиграл, как минимум на гол», - приводит слова Граната «РБ Спорт».

Также экс-игрок сборной России отметил, что после зимних сборов подопечные Владимира Федотова должны прибавить.

ЦСКА на данный момент занимает пятое место в турнирной таблице (18 очков), а «Рубин» располагается на десятой позиции (13 очков).

Стоит отметить, что подопечные Владимира Федотова не проигрывают в основное время на протяжении десяти игр, включая матчи Кубка Росси, однако девять из них завершились вничью.