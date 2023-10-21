​«Оренбург» обратится в ЭСК после поражения от «Факела»

Дмитрий Андреев, который занимает должность спортивного директора «Оренбурга», высказался о судействе Сергея Карасёва в матче против «Факела».

Напомним, что Карасёв в концовке первого тайма показал лишь жёлтую карточку Евгению Маркову из «Факела», хотя нарушение явно тянуло на удаление. В итоге «Оренбург» проиграл на своём поле со счётом 1:2.

«Карасёв в динамике мог не увидеть все детали, это нормально. Он отреагировал на фол, показал жёлтую и обратился к ВАР, а вот что там происходило – это, конечно, интересно. Мы будем обращаться в ЭСК, но что толку-то от этого?» - слова Андреева приводит «РИА Новости».

«Оренбург» на текущий момент занимает лишь 13-е место в турнирной таблице чемпионата России.