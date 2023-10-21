Галактионов объяснил кадровые перестановки

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Динамо».

- Поздравляю с возвращением клубного футбола. Сборы без сборников как проходили в «Локомотиве»?

- Стандартная практика, не в первый раз же мы встречаемся с отсутствием большого количества наших игроков, которые выступают в национальных сборных. Поэтому те ребята, которые здесь оставались, хорошо достаточно поработали. В течение недели поэтапно собирались и попытались донести до наших игроков определенные принципы игры, которые сегодня нам предстоит сделать, чтобы показать хорошее качество игры, но самое главное - победить.

- В отсутствие Карпукаса в центре поля у вас изменение. Митай там сыграет, если не ошибаюсь, впервые в этом сезоне. Объясните, почему такой выбор.

- Во-первых, он в хорошем психологическом и эмоциональном состоянии приехал после игр сборных, там он качественно и уверенно сыграл, поэтому мы считаем, что он может принести нам пользу. Понятно, что игра покажет, как это будет выглядеть. Но мы с ним разговаривали. Те взаимодействия, что с ним проговорили, попытаемся сегодня реализовать.

- Тикнизян не в старте по причине игры за сборную, или есть еще какие-то причины?

- Нет, он достаточно поздно приехал и фактически только вчера одну разминку провел. Поэтому он готовится выйти по ходу матча, а на его месте сегодня Сергей Пиняев, который достаточно хорошо себя проявил в играх за сборную и приехал в хорошем эмоциональном и физическом состоянии.