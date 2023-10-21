​Рахимов ни разу не обыгрывал ЦСКА в РПЛ – серия тренера достигла 21 матча

В субботу в рамках 12-го тура чемпионата России отношения выясняли «Рубин» и ЦСКА. Несмотря на все усилия, команды не смогли выявить сильнейшего – ничья 0:0.

Как сообщает Opta, Рашид Рахимов как тренер ни разу не обыгрывал ЦСКА в Премьер-лиге. Серия достигла уже 21 матча (6 ничьих, 15 поражений). В этих матчах команды Рахимова смогли забивать всего лишь четыре гола.

На текущий момент «Рубин» занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата России. Ближайший матч команда Рашида Рахимова проведёт в пятницу, 27 октября, – против «Балтики» на своём поле.