Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», питерский «Зенит» в зимнее трансферное окно рассматривает вариант с покупкой 23-летнего полузащитника «Сан-Паулу» Родриго Нестора. Бразильский клуб готов расстаться со своим игроком не менее, чем за 12 миллионов евро.

Ранее агент футболиста сообщил, что его клиент готов переехать в РПЛ.

Контракт Родриго Нестора с «Сан-Паулу» рассчитан до 28 февраля 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает его в семь миллионов евро.

В текущем сезоне футболист принял участие в 50 играх во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и восемью результативными передачами партнерам по команде.