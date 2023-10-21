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«Сан-Паулу» установил цену на Родриго Нестора – «Зенит» хочет подписать игрока зимой эксклюзив

21 Октября 2023 • 16:14 Комментировать

Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», питерский «Зенит» в зимнее трансферное окно рассматривает вариант с покупкой 23-летнего полузащитника «Сан-Паулу» Родриго Нестора. Бразильский клуб готов расстаться со своим игроком не менее, чем за 12 миллионов евро.

Ранее агент футболиста сообщил, что его клиент готов переехать в РПЛ.
Контракт Родриго Нестора с «Сан-Паулу» рассчитан до 28 февраля 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает его в семь миллионов евро.

В текущем сезоне футболист принял участие в 50 играх во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и восемью результативными передачами партнерам по команде.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сан-Паулу Родриго Нестор
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