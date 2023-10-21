Файзуллаев: «Не забиваем хорошие моменты, надо работать над собой»

Лучший футболист матча «Рубин» - ЦСКА Аббосбек Файзуллаев поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Как в целом впечатления от игры? Я вижу, что вы немного расстроены.

- Мы очень расстроены, потому что хотели выиграть. Нам чего-то не хватает в реализации моментов, не забиваем хорошие моменты, надо работать над собой.

- Самый очевидный момент - сэйв Дюпина, когда Гайич бил под перекладину. Что там было? Может, у тебя какие-то другие впечатления, может быть, был более опасный момент у ЦСКА сегодня, который не удалось реализовать?

- У нас были три момента, явные, но не забили, будем работать над собой, чтобы реализовывать моменты. Чтобы выиграть, надо забивать.

- Такая статистика уже, с учетом кубковых матчей, из 10 последних матчей у ЦСКА 9 ничьих в основное время. С чем это связано?

- Я не знаю, с чем это связано, но надо работать.