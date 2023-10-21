​ЦСКА завершил вничью 6 из 7 последних матчей РПЛ

В субботу ЦСКА проводил гостевой матч против «Рубина» в рамках 12-го тура Российской премьер-лиги. После финального свистка на табло в Казани остались гореть нули – 0:0.

Стоит сказать, что в последнее время ЦСКА демонстрирует невероятную миролюбивость. Если взять семь последних матчей команды Владимира Федотова в чемпионате, то сразу шесть из них завершились вничью. Ещё одну игру в рамках этого отрезка «армейцы» выиграли.

В следующем туре чемпионата России ЦСКА будет играть против «Краснодара» на своём поле. Игра пройдёт в воскресенье, 29 октября.

На текущий момент ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ.