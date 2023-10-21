Спортивный директор «Факела» - о Калинине: «Сейчас он отстранён, посмотрим, что будет дальше»

Спортивный директор «Факела» Кирилл Котов высказался о защитнике Игоре Калинине, который был отстранен от команды после того, как отказался выходить на замену в матче 12-го тура Российской премьер-лиги против «Оренбурга» (1:2).

Спортивный функционер отметил, что все изложено в официальном заявлении.

«Есть ли понимание, почему он отказался выходить на замену? Я не могу отвечать за другого человека. Сейчас он отстранён, посмотрим, что будет дальше», - приводит слова Котова «Чемпионат».

Воронежский клуб благодаря победе смог подняться на 12-ю строчку в турнирной таблице.