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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

ЦСКА – короли ничьих: команда Федотова увезла лишь одно очко из Казани

21 Октября 2023 • 15:57 Комментировать
Рубин
0:0
ЦСКА Москва
окончен

Московскому ЦСКА в двенадцатом туре чемпионата России предстоял выезд в Казань к «Рубину».

Протокол игры  
Рубин0:0ЦСКА Москва
Дюпин ЮрийТесленко ЕгорВуячич Игор  62'Грицаенко Алексей  36'Кабутов ДмитрийРанджелович Лазар 85' (Фамейе Джоэль ( 85') Иву УгучуквуЧумич НиколаБезруков РусланВада Валентин 60' (Зотов Александр ( 60') Даку Мирлинд  47'
Запасные: Дрезгич УрошМартынович АлександрЯнович НикитаАпшацев МаратРахмоналиев УмаралиШамов ЕгорКоновалов ИгорьЛомовицкий АлександрКузнецов ДаниилАшурматов Рустам
Акинфеев ИгорьМухин Максим  74' 77' (Кучаев Константин ( 77') Виллиан Роша  45'Мойзес РобертоКеллвен ДугласЗделар СашаОбляков ИванГайич Милан IIIЧалов Фёдор  60'Заболотный Антон  63'Файзуллаев Аббосбек
Запасные: Рядно МихаилАгапов ИльяДавила ВикторЛукин МатвейЕрмаков НикитаКисляк МатвейТороп ВладиславМендес Виктор
21 октября. Стадион "Ак Барс Арена" (Казань).

У ЦСКА после трёх побед подряд со второго по четвёртый тур РПЛ наступил продолжительный кризис. В следующих семи турах чемпионата «армейцы» одержали только одну победу – над «Балтикой» из низов таблицы. Если же рассматривать последние шесть туров Премьер-лиги перед отчётным матчем, то в них «красно-синие» сыграли пять ничьих. Очень полюбила мировые исходы команда Владимира Федотова.

Что касается «Рубина», то когда-то он становился чемпионом, когда-то боролся за еврокубковые места, а сейчас пытается закрепиться в середине таблицы чемпионата России. В последних двух выездных матчах РПЛ команда Рашида Рахимова обыграла «Факел» и «Ахмат». Правда, домашний бэкграунд в этом турнире у «Рубина» в сентябре-октябре был похуже, включал в себя поражения от «Зенита» и «Краснодара». Но тут уровень соперников, конечно, иной. Теперь вот ещё и ЦСКА.

По словам Федотова, его команда тренировалась в последнее время в составе девяти-десяти человек. Остальные разъезжались по сборным. Чилийцы Мендес и Давила вернулись из Южной Америки уже к самолёту на вылет в Казань. Они не попали против «Рубина» в старт, но Федотов намекнул, что выпустит их на замену. В казанском клубе сборники тоже есть, однако они не летали за океан.

Первое подобие момента создали «армейцы», Заболотному не удалось пробить с правого края вратарской после доставки слева. «Рубин» же оперативно поразил чужие ворота. Кабутов прострелил справа на Чумича, легко переправившего мяч в сетку. Только рано хозяева обрадовались забитому голу. Кукуян посмотрел видеоповтор и отменил его. Когда зарождалась та атака «Рубина» в центральном круге, Зделар попал мячом в руку Иву Угучукву, которая не была прижата к телу.

ЦСКА должен был открывать счёт к двадцатой минуте, но Файзуллаев после передачи справа от Келлвена пробил в противоположную штангу. «Рубин» совсем скоро упустил свой отличный шанс выйти вперёд. Ранджелович в зоне левого инсайда переиграл защитника, а вот пробил затем слабовато и прямо в Акинфеева. В оставшуюся треть часа до перерыва игра была весьма тягучей, ну и потом эта канва продолжилась.

С заменами у команд было тоже туго, тренеры долго с ними тянули. Федотов в итоге выпустил со скамейки только Кучаева, Рахимов – Зотова и Фамейе. «Армейцы» больше владели мячом, привычно сталкиваясь с проблемами при создании. То Чалов поскользнулся в чужой штрафной, то Заболотный оказался в офсайде, после чего Файзуллаев попал в перекладину, а спустя секунды мяч оказался в сетке, Дюпин не смог выковырять из-за ленточки. Так что гол ЦСКА в этом матче тоже был отменён.

Ближе к концовке команды постарались прибавить в атакующих действиях. Победить-то хотели и те, и другие. Впрочем, Грицаенко где-то с линии штрафной пробил выше створа. Чалов тоже ударил выше, а удар Гайича потащил Дюпин, плюс ещё Мойзес не попал головой в пустой левый угол после подачи справа с углового. Ну и как не попал в ворота без голкипера Обляков, когда ему выкатил мяч Чалов, уму непостижимо. С другой стороны, Фамейе испугался Акифеева, когда выскочил с ним на один, и сыграл невнятно.

Итог – ничья, ставшая для ЦСКА шестой в семи последних турах РПЛ. Если же смотреть вместе с Кубком, то «армейцы» завершили вничью основное время девяти своих последних матчей из десяти (кубковые серии пенальти здесь не в счёт). Такими темпами «красно-синие» могут скоро окончательно выпасть из борьбы за призовые места. «Рубин» же не проиграл у себя дома в чемпионате впервые за три встречи, а не побеждает он в родных стенах в Премьер-лиге четыре матча.

Кирилл Иванцов

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