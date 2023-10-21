​Тюкавин – в запасе «Динамо» на дерби с «Локомотивом»

В субботу вечером «Динамо» сыграет против «Локомотива» в рамках 12-го тура чемпионата России. Наставник «бело-голубых» Марцел Личка решил включить в стартовых состав таких футболистов:

Лещук, Лаксальт, Фернандес, Маричаль, Даса, Скопинцев, Лесовой, Гагнидзе, Бителло, Смолов, Гладышев.

Отметим, что нападающий Константин Тюкавин начнёт игру на скамейке для запасных.

Матч между «Локомотивом» и «Динамо» начнётся в 16:30 по московскому времени. Следить за игрой во всех подробностях можно будет на портале LiveResult в текстовой трансляции.

«Динамо» сейчас занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ.