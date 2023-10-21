​Дзюба – в основе, Тикнизян – в запасе: Состав «Локомотива» на дерби с «Динамо»

В субботу вечером в рамках 12-го тура чемпионата России «Локомотив» будет принимать «Динамо». Рулевой «железнодорожников» Михаил Галактионов принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Лантратов, Ненахов, Самошников, Сильянов, Морозов, Фассон, Митай, Баринов, Дзюба, Глушенков, Пиняев.

Отметим, что защитник Наир Тикнизян начнёт игру на скамейке запасных.

Дерби между «Локомотивом» и «Динамо» стартует в 16:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех красках можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

На текущий момент «Локомотив» занимает четвёртое место в турнирной таблице Премьер-лиги.