После субботней победы над «Оренбургом» (2:1) в матче 12-го тура чемпионата России «Факел» выступил с заявлением. В нём говорится об отстранении от тренировок первой команды защитника Игоря Калинина. К игроку применены санкции за отказ выйти на замену по ходу второго тайма в Оренбурге.

В заявлении отмечается, что дальнейшее решение по будущему Калинина будет принимать тренер команды Сергей Ташуев и руководители клуба.

Следующий матч Премьер-лиги «Факел» проведёт 28 октября – против «Спартака» на своём поле. На текущий момент воронежцы располагаются на 12-й позиции в турнирной таблице Премьер-лиги.