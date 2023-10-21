​Роша пропустит матч с «Краснодаром»

Защитник ЦСКА Виллиан Роша не поможет команде в матче следующего тура чемпионата России против «Краснодара». Причина – перебор жёлтых карточек. Лишнее предупреждение Роша получил в субботнем матче Премьер-лиги против «Рубина».

Напомним, что недавно Роша уже пропускал игру ЦСКА в чемпионате из-за дисквалификации. Бразилец не сыграл против «Ростова» (ничья 3:3) из-за удаления в матче против «Крыльев Советов».

Следить за матчем между «Рубином» и ЦСКА во всех подробностях можно в текстовой трансляции, которая проходит на портале LiveResult.