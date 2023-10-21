​Экс-арбитр РПЛ Федотов: «Карасёв и ВАР ошиблись»

Бывший арбитр Премьер-лиги Игорь Федотов прокомментировал момент, который произошёл в матче между «Оренбургом» и «Факелом». Как известно, в конце первого тайма Сергей Карасёв показал Евгению Маркову лишь жёлтую карточку за грубый фол.

По мнению Федотова, Карасёв должен был удалить Маркова с поля.

«Это ошибка Карасёва и ВАР, который обязан был вмешаться в эпизод. ВАР должен был указать, что это очевидная ошибка», - цитирует Федотова «Чемпионат».

Также Федотов сказал несколько слов по поводу самого нарушения правил со стороны Маркова.

«Прямая нога, открытые шипы, место попадания. Можно было нанести травму, начиная от голеностопа и заканчивая коленом», - сказал бывший судья.

Напомним, что «Факел» обыграл «Оренбург» на выезде со счётом 2:1.