​Хавбек «Рубина» Кабутов: «Судья за ЦСКА болеет, наверное»

В субботу в 12-м туре Российской премьер-лиги играют «Рубин» и ЦСКА. В начале поединка арбитр Павел Кукуян отменил гол казанской команды из-за игры рукой в начале атаки. Комментарий по поводу ситуации дал полузащитник «рубиновых» Дмитрий Кабутов.

«Я не видел там руки. Я не понимаю, все мелкие фолы в одну сторону! Судья за ЦСКА болеет, наверное. Будет обидно, если мы не заберём три очка в этом матче», - слова Кабутова приводит телеграм-канал «Первый спорт» со ссылкой на эфир «Матч Премьер».

Следить за матчем между «Рубином» и ЦСКА во всех подробностях можно в текстовой трансляции, которая проходит на портале LiveResult.