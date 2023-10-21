Наумов: «Верю, что «Локомотив» должен обыграть «Динамо»

Экс-президент московского «Локомотива» Николай Наумов выразил уверенность в «железнодорожниках» накануне дерби с «Динамо» в рамках Российской премьер-лиги. Наумов объяснил своё мнение тем, что «Локомотив» сейчас находится на подъёме, тогда как «Динамо» испытывает проблемы.

«Я с оптимизмом жду матча «Локомотива» с «Динамо» и верю, что «железнодорожники» должны выиграть. Думаю, «Локомотив» победит со счётом 2:1», – заявил Наумов в разговоре с изданием с Vprognoze.

Дерби между «Локомотивом» и «Динамо» состоится сегодня в 16:30 по московскому времени. Матч пройдёт на стадионе «железнодорожников».