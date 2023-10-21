Булыкин: «Локомотив» мне более симпатичен, чем «Динамо», ведь почти вся команда состоит из россиян»

Бывший нападающий «Динамо» и «Локомотива» Дмитрий Булыкин рассказал, за кого будет болеть в предстоящем дерби. Экс-футболист сборной России будет поддерживать «железнодорожников». Дмитрий объяснил свой выбор тем, что в стане «Локомотива» играет больше российских футболистов, чем в «Динамо».

«Сейчас мне более симпатичен «Локомотив», ведь почти вся команда состоит из россиян. А в «Динамо» в основном составе только пара-тройка соотечественников», – заявил Булыкин в интервью изданию Vprognoze.

Напомним, московское «Динамо» в данный момент располагается на восьмом месте в турнирной таблице чемпионата России. «Локомотив» находится на четвёртой строчке.