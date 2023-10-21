​В «Зените» высказались о возможном включении команд из Беларуси в чемпионат России

Александр Медведев, который занимает пост главы правления «Зенита», высказался о возможном включении в чемпионат России команд из Беларуси. О работе в этом направлении ранее говорил Олег Матыцин – министр спорта России.

«Обсуждать стоит после ответа белорусской стороны. Но появление одного-двух белорусских клубов с хорошей инфраструктурой, историей и базой болельщиков пошло бы на пользу и нам, и им», - цитирует Медведева Sport24.

На текущий момент «Зенит» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. От лидирующего «Краснодара» команда Сергея Семака отстаёт на семь очков.

Стоит сказать, что «Зенит» становился чемпионом России в каждом из пяти предыдущих сезонов.