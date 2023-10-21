«Оренбург» установил клубный рекорд в РПЛ по владению мячом

Не только потерей очков и поражением закончился для «Оренбурга» домашний матч против прямого конкурента – воронежского «Факела». Команды, напомним, первыми сыграли в 12-м туре РПЛ, победу отпраздновал воронежский коллектив – 2:1.

Как сообщает Opta Sports, южноуральцы сегодня установили клубный рекорд по владению мячом в матче Премьер-лиги, владев им 72% игрового времени. Также «Оренбург» показал пятый результат в истории клуба по ударам за матч (24).

Более подробно об осечке оренбуржцев в противостоянии с клубом Сергея Ташуева можно почитать в нашем ревью.

Кстати, в следующем туре у «Оренбурга» очень непростой соперник - это самарские «Крылья Советов».