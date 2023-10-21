Рахимов: «Та группа, которая оставалась вне сборных, провела очень хорошую работу»

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с ЦСКА.

- Как проходили эти две недели подготовки? Давно команду никто не видел. Хотелось бы услышать, насколько повлияло отсутствие игроков, которые уехали в сборные?

- Я думаю, жаловать не нужно, потому что не мы одни в такой ситуации. У многих уезжают игроки, в том числе и у нашего соперника, ЦСКА. Вопрос возвращения из сборных, в каком состоянии, это уже другой вопрос, но та группа, которая оставалась, провела очень хорошую работу. Посмотрим. Естественно, все тренеры хотят, чтобы в такие периоды команда была в полном составе на таких сборах, чтобы какие-то моменты отработать и наиграть.

- Успели приехать самые последние, кто вернулись? Потому что сейчас общались с главным тренером ЦСКА, он сказал, что буквально к самолету чилийцы прилетели.

- Длинные перелеты. Наши прилетели на день, на два раньше. Но в любом случае надо понимать, что это тоже перелеты, не прямые, а с пересадкой, где-то нужно ждать. Да, и тот же Даку вернулся, он не тренировался с командой.

- Не выигрывал «Рубин» в Казани уже с августа. Это довлеет или не имеет принципиального значения?

- Значение имеет, не думаю, что это какое-то давление. Нужно смотреть все же по матчам, качество во многих играх было в большей степени хорошим. Но результаты, к сожалению, были негативные. Какие-то позитивные и негативные моменты. Но, естественно, это не должно влиять, потому что надо же понимать, что все-таки определенный уровень этой игры присутствует.

- Вопрос по составу. Победный состав не меняют, или мы сегодня увидим просто тех, кто лучше готов?

- Я думаю, и то, и другое нужно брать во внимание, потому что в Грозном сыграла эта команда достаточно хорошо. Естественно, на сегодняшний день эти игроки пока выигрывают конкуренцию, но у нас есть и другие игроки, которые могут их заменить.