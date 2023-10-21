Ташуев выиграл у Деограсии: «Факел» взял верх над «Оренбургом», хотя не забил поздний пенальти

В первом матче РПЛ после перерыва на сборные «Оренбург» играл у себя дома с «Факелом».

Встречались две команды из нижней восьмёрки турнирной таблицы. «Оренбург» занимал двенадцатое место, он едва опережал зону стыков. «Факел» же шёл на пятнадцатой строчке, то есть непосредственно в зоне вылета. Но в случае победы команда Сергея Ташуева обгоняла бы дружину Давида Деограсии. Из «Оренбурга» в свои сборные отлучались пятеро футболистов. Это Адамов, Гойкович, Башич, Печенин и Гюрлюк. Из «Факела» – один Моцпан.

Гости кинулись в атаку сразу же, задав приличный темп игре. Хозяева ответили выпадом Марина, который после передачи Веры вырывался один на один с голкипером, но Божин в последний момент без фола удачно сыграл в подкате. Команды продолжили чередовать короткие отрезки давления на ворота друг друга. Аппаеву не удалось достичь острого момента, а Флорентин издали направил мяч чуть выше перекладины.

На восьмой минуте воронежцы подали штрафной, Брызгалов скинул верхом, и Магаль тоже головой пробил поверх створа. Спустя полторы минуты Вера через Сидорова в зоне левого инсайда довёл мяч до Марина, не попавшего низом в дальний угол. На шестнадцатой минуте Марков оказался на рандеву с Сысуевым на правом полуфланге, затянул с ударом и попал во вратаря соперника.

Впоследствии в первом тайме моменты стали более редкими, а «Факел» не ушёл на перерыв без забитого гола. На 35-й минуте Гойкович нарушил правила перед своей штрафной площадкой и получил переборную жёлтую карточку, из-за которой пропустит следующий матч. Ильнур Альшин с назначенного стандарта умело положил мяч под левую штангу и вывел гостей вперёд (0:1).

Во втором тайме территориальное преимущество южноуральцев стало более явным. Оно и понятно, им же надо было отыгрываться. На 57-й минуте Гойкович пробил головой после подачи корнера, мяч полетел в область левой девятки, и отразил его Беленов. При этом «Оренбург» был не очень готов к контратакам «Факела». Аппаев в таковой с левого фланга покатил в штрафную на Магаля. Того совсем никто не опекал, и Руслан с разворота пробил в ближний нижний угол. Сысуев выручил хозяев в той ситуации.

На 67-й минуте оборона визитёров проспала Адамова, подключившегося под заброс и ударившего головой с правого полуфланга вне створа. Через пять минут воронежцев спас уже Беленов, парировав удар ногой Марина примерно с того же места. «Факел» жался-жался и дал-таки пробоину на 78-й минуте. Воробьёв после двойного обыгрыша с партнёрами по центру нанёс дальний выстрел, а мяч срикошетил от ноги защитника и опустился в правый угол. Беленов был дезориентирован, счёт стал 1:1.

В конце августа Ташуев в интервью сказал, что ничего не знает о тренерских качествах Деограсии. Теперь «Факел» мог поплатиться поражением за игру от обороны во втором тайме, однако сумел вырвать победу для себя. На 90-й минуте хозяева буквально подарили мяч Максимову. Тот вошёл в чужую штрафную, и его уронил Сысуев. С пенальти Моцпан не переиграл голкипера, но на добивании был точен. 1:2 – «Факел» выгрызает три очка на выезде и обгоняет «Оренбург» в таблице, выскакивая из зоны вылета.

Кирилл Иванцов