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Ташуев выиграл у Деограсии: «Факел» взял верх над «Оренбургом», хотя не забил поздний пенальти

21 Октября 2023 • 13:59 Комментировать
Оренбург
1:2
Факел
окончен

В первом матче РПЛ после перерыва на сборные «Оренбург» играл у себя дома с «Факелом».

Протокол игры  
Оренбург1:2Факел
  35'Альшин Ильнур (0:1)
(1:1) Воробьёв Дмитрий Дмитриевич76'  
  90'Моцпан Никита (1:2)
Сысуев Николай  90'Адамов АрсенГойкович Ренато  33'Перес МатиасСидоров МаксимФлорентин Сесар ГабриэльБашич Иван  17' 58' (Обухов Владимир ( 58') Вера Лукас ГабриэльМарин Джимми 76' (Гюрлюк Эмирджан ( 76') Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 86' (Оганесян Степан ( 86') Мансилья Брайан Эсекиэль  64'
Запасные: Сиваков МихаилХотулёв ДанилаКовалёв ЮрийКуэро ДжастинТитков НиколайКеняйкин АлексейМихайлов ЯрославПолуяхтов ВладимирГогличидзе Лео
Беленов АлександрЧеров ВасилийБожин СергейЯкимов Вячеслав 90' (Суслов Кирилл ( 90') Мастерной Владислав  74'Брызгалов СергейКвеквескири ИраклийАльшин Ильнур 73' (Кудряшов Фёдор ( 73') Аппаев Хызыр 63' (Максимов Максим ( 63') Марков Евгений  45' 46' (Моцпан Никита ( 46') Магаль Руслан 63' (Селе Табо ( 63')
Запасные: Гудиев ВиталийДолгов АлександрБагамаев АбдулаЯколиш АнтониоКалинин Игорь
21 октября. Стадион "Газовик".

Встречались две команды из нижней восьмёрки турнирной таблицы. «Оренбург» занимал двенадцатое место, он едва опережал зону стыков. «Факел» же шёл на пятнадцатой строчке, то есть непосредственно в зоне вылета. Но в случае победы команда Сергея Ташуева обгоняла бы дружину Давида Деограсии. Из «Оренбурга» в свои сборные отлучались пятеро футболистов. Это Адамов, Гойкович, Башич, Печенин и Гюрлюк. Из «Факела» – один Моцпан.

Гости кинулись в атаку сразу же, задав приличный темп игре. Хозяева ответили выпадом Марина, который после передачи Веры вырывался один на один с голкипером, но Божин в последний момент без фола удачно сыграл в подкате. Команды продолжили чередовать короткие отрезки давления на ворота друг друга. Аппаеву не удалось достичь острого момента, а Флорентин издали направил мяч чуть выше перекладины.

На восьмой минуте воронежцы подали штрафной, Брызгалов скинул верхом, и Магаль тоже головой пробил поверх створа. Спустя полторы минуты Вера через Сидорова в зоне левого инсайда довёл мяч до Марина, не попавшего низом в дальний угол. На шестнадцатой минуте Марков оказался на рандеву с Сысуевым на правом полуфланге, затянул с ударом и попал во вратаря соперника.

Впоследствии в первом тайме моменты стали более редкими, а «Факел» не ушёл на перерыв без забитого гола. На 35-й минуте Гойкович нарушил правила перед своей штрафной площадкой и получил переборную жёлтую карточку, из-за которой пропустит следующий матч. Ильнур Альшин с назначенного стандарта умело положил мяч под левую штангу и вывел гостей вперёд (0:1).

Во втором тайме территориальное преимущество южноуральцев стало более явным. Оно и понятно, им же надо было отыгрываться. На 57-й минуте Гойкович пробил головой после подачи корнера, мяч полетел в область левой девятки, и отразил его Беленов. При этом «Оренбург» был не очень готов к контратакам «Факела». Аппаев в таковой с левого фланга покатил в штрафную на Магаля. Того совсем никто не опекал, и Руслан с разворота пробил в ближний нижний угол. Сысуев выручил хозяев в той ситуации.

На 67-й минуте оборона визитёров проспала Адамова, подключившегося под заброс и ударившего головой с правого полуфланга вне створа. Через пять минут воронежцев спас уже Беленов, парировав удар ногой Марина примерно с того же места. «Факел» жался-жался и дал-таки пробоину на 78-й минуте. Воробьёв после двойного обыгрыша с партнёрами по центру нанёс дальний выстрел, а мяч срикошетил от ноги защитника и опустился в правый угол. Беленов был дезориентирован, счёт стал 1:1.

В конце августа Ташуев в интервью сказал, что ничего не знает о тренерских качествах Деограсии. Теперь «Факел» мог поплатиться поражением за игру от обороны во втором тайме, однако сумел вырвать победу для себя. На 90-й минуте хозяева буквально подарили мяч Максимову. Тот вошёл в чужую штрафную, и его уронил Сысуев. С пенальти Моцпан не переиграл голкипера, но на добивании был точен. 1:2 – «Факел» выгрызает три очка на выезде и обгоняет «Оренбург» в таблице, выскакивая из зоны вылета.

Кирилл Иванцов

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