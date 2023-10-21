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Федотов: «Наши чилийские футболисты приехали вчера только к самолету»

21 Октября 2023 • 13:54 Комментировать
Рубин
0:0
ЦСКА Москва
1 3.50 X 3.50 2 2.15
1-й тайм

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Рубином».

- Как проходила подготовка к матчу? Учитывая, что достаточно много игроков у вас уезжали в сборные.

- Подготовка проходила в составе 9-10 человек, да, большая часть была в сборных, молодежка ездила в Бразилию. Все недавно вернулись. Вот наши чилийские футболисты приехали вчера только к самолету. Поэтому, естественно, оценив их состояние, сегодня их в стартовом состоянии нет. Но они выйдут и помогут сегодня, мы даже в этом не сомневаемся.

- Просто мы увидели, что их нет в старте, и подумали, что они испугались морозов. Сейчас приложение показывает: «По ощущениям -3 в Казани».

- Мы прекрасно знаем. У нас нет такого, что неожиданно наступает зима. Мы всегда ее ожидаем, к этому готовимся, плавно переходим из одной стихии в другую. Мы играли еще и не при таких серьезных погодных условиях. Так что мы к этому готовы.

- У ЦСКА  много ничьих. Наверное, с одной точки зрения, это психологический фактор какой-то? Вы над этим работаете или думаете, что была бы игра, а результат придет?

- Мы всегда говорим об этом, о неком балансе. Были объективные и субъективные причины, не хватало общекомандной готовности. Где-то мы спасали матчи, где-то на последних минутах пропускали обиднейшие голы. Но футбол справедлив, и на длинной дистанции это даст тот результат, на который мы наиграем.

- Максим Мухин какой матч подряд выходит на позиции центрального защитника. Это теперь его основная позиция?

- Здесь мы говорим о том, что нам требуется на этой позиции футболист, который очень хорошо поддерживает атаки. Не видим здесь никакого криминала. Она очень похожа с теми функциями, когда ты играешь в опорной зоне, симбиоз игры в обороне, плюс игра в атаке.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Владимир Федотов
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