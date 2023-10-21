Морозов назвал причину прогресса Тикнизяна

Защитник столичного «Локомотива» Евгений Морозов поделился мнением о прогрессе одноклубника Наира Тикнизяна в нынешнем сезоне.

«Возможно, возлюбленная ему помогает. Он её встретил, влюбился, это дало новый порыв. Как говорят, любовь окрыляет. Видно, что это пошло ему на пользу», - приводит слова Евгения «РБ Спорт».

Стоит напомнить, что не так давно Тикнизян сделал предложение телеведущей Яне Ромашкиной.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Наир провел десять поединков за «железнодорожников». 24-летний защитник забил четыре гола и сделал одну результативную передачу.