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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Морозов назвал причину прогресса Тикнизяна

21 Октября 2023 • 13:49 Комментировать

Защитник столичного «Локомотива» Евгений Морозов поделился мнением о прогрессе одноклубника Наира Тикнизяна в нынешнем сезоне.

«Возможно, возлюбленная ему помогает. Он её встретил, влюбился, это дало новый порыв. Как говорят, любовь окрыляет. Видно, что это пошло ему на пользу», - приводит слова Евгения «РБ Спорт».

Стоит напомнить, что не так давно Тикнизян сделал предложение телеведущей Яне Ромашкиной.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Наир провел десять поединков за «железнодорожников». 24-летний защитник забил четыре гола и сделал одну результативную передачу.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Евгений Морозов Наир Тикнизян
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