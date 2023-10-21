«Оренбург» отыгрался в матче с «Факелом» благодаря рикошету

Близится к завершению стартовый матч 12-го тура Премьер-лиги, в котором «Оренбург» принимает «Факел». На протяжении доброго тайма гости вели в счете благодаря точному удару на 35-й минуте со стороны Ильнура Альшина. Тем не менее, противник отыгрался на 76-й минуте. Хозяева поля разыграли эффектную комбинацию, и Дмитрий Воробьёв с линии штрафной с рикошетом поразил цель. Голкипер был пойман на противоходе и не выручил.

На табло 1:1, «Оренбург» с 12 очками делит 10-е место, противник 13-й (10 баллов). Поминутная текстовая трансляция на LiveResult.ru.