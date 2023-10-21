​Журналист Конов возмущён решением Карасёва

В субботу в рамках 12-го тура Российской премьер-лиги играют «Оренбург» и «Факел». По ходу первого тайма арбитр Сергей Карасёв показал лишь жёлтую карточку Евгению Маркову, хотя фол, как показалось, тянул на удаление.

Этот эпизод активно обсуждают в среде болельщиков и экспертов. Так, например, известный журналист Василий Конов выразил возмущение решением Сергея Карасёва.

«Ну если это не красная?!? Офигеть» - написал Конов в своём телеграм-канале.

Следить за дальнейшим развитием событий на поле в матче между «Оренбургом» и «Факелом» можно в текстовой трансляции, которая проходит на страницах портала LiveResult.