Масалитин высказал мнение о матче ЦСКА в Казани

Бывший футболист московского ЦСКА Валерий Масалитин пообщался с представителями СМИ в преддверии матча «армейцев» против казанского «Рубина» в 12-м туре чемпионата России.

«Непростой матч для ЦСКА, «Рубин» играет дома. Главное, чтобы ЦСКА подготовился хорошо и начал играть в свою игру. На прошедшем отрезке только временами была видна игра «армейцев», - цитирует эксперта «РБ Спорт».

Встреча состоится на стадионе в Казани сегодня, 21 октября. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени. Перед этим матчем «Рубин» занимает десятое место в турнирной таблице Премьер-лиги, а ЦСКА располагается на седьмой позиции.