​В РПЛ снова судейский скандал – Карасёв, вероятно, допустил ошибку

Чемпионат России вернулся после паузы, связанной с матчами национальных сборных. В самом раннем матче субботы играют «Оренбург» и «Факел». В телеграм-каналах и социальных сетях бурно обсуждается момент, который произошёл в концовке первого тайма. Нападающий воронежской команды Евгений Марков совершил грубейший фол, въехав сопернику в ногу так, что она неестественно прогнулась. Впрочем, арбитр Сергей Карасёв показал игроку «Факела» лишь жёлтую карточку.

По какой-то непонятной причине видеоассистент не стал вмешиваться в ситуацию. В качестве ВАР на игру работает Артур Федоров, а в качестве АВАР – Валерий Данченко.

Следить за матчем «Оренбург» - «Факел» можно в текстовой трансляции.