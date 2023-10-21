«Оренбург» не предлагал Обухову новый контракт

Нападающий «Оренбурга» Владимир Обухов не получал предложения от руководства клуба о продлении контракта. Об этом в разговоре с журналистами сообщил футбольный агент Сергей Пушкин.

«Здесь скорее вопрос к ним, планируют ли они продлевать контракт. Пока нам такого предложения не поступало. Как поступит, сядем за стол и будем обсуждать детали», - цитирует агента «РБ Спорт».

Срок действующего трудового соглашения между Обуховым и клубом из Оренбурга истекает в конце июня следующего года. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 350 тысяч евро.

В нынешнем сезоне форвард провел десять матчей и забил три гола.