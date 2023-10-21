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Чернышов рассказал, чего ждёт от дерби «Локомотив» - «Динамо»

21 Октября 2023 • 13:14 Комментировать

Экс-тренер московского «Спартака» Андрей Чернышов поделился ожиданиями от поединка 12-го тура Премьер-лиги между «Локомотивом» и «Динамо».

«Этот матч должен быть зрелищным, с обилием голов и опасных моментов. Не скажу, что одна из команд по уровню выше другой. Сейчас эти команды находятся на одном уровне», - приводит слова специалиста «Чемпионат».

Матч состоится на московском стадионе «РЖД Арена» и начнется в 16:30 по столичному времени. В преддверии дерби «железнодорожники» с 19 баллами находятся на четвертом месте в турнирной таблице Премьер-лиги. «Динамо», имеющее на своем счету 17 очков, занимает пятую строчку.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Динамо Москва Андрей Чернышов
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