Заболотный и Чалов - в атаке ЦСКА на матч с «Рубином»

Казанский «Рубин» примет столичный ЦСКА в поединке 12-го тура чемпионата России. Тренерские штабы соперников представили стартовые составы на предстоящую игру.

«Рубин»: Дюпин, Кабутов, Грицаенко, Тесленко, Вуячич, Безруков, Иву, Вада, Чумич, Ранджелович, Даку.

ЦСКА: Акинфеев, Мойзес, Виллиан, Келлвен, Обляков, Мухин, Гайич, Зделар, Файзуллаев, Заболотный, Чалов.

Матч состоится на стадионе в Казани и начнется в 14:00 по московскому времени. Liveresult.ru организует текстовую онлайн-трансляцию противостояния.

Перед этой игрой ЦСКА занимает седьмое место в РПЛ, а «Рубин» - десятое.