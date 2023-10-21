«Только за»: президент «Урала» о включении белорусских клубов в РПЛ

Григорий Иванов, президент екатеринбургского «Урала», отреагировал на новость о возможном включении белорусских клубов в чемпионат России.

«Было бы неплохо, если бы белорусские клубы играли в РПЛ. У них есть команды, хорошие стадионы, почему нет? Настал момент, когда Премьер‑Лигу надо расширять. Я только за», - передает слова руководителя телеканал «Матч ТВ».

Ранее с инициативой включить белорусские клубы в чемпионат России по футболу выступил министр спорта РФ Олег Матыцин.

Глеб высказался об идее включения белорусских клубов в чемпионат России