Бородюк: «Не думаю, что у ЦСКА будут проблемы с «Рубином»

Экс-наставник сборной России Александр Бородюк поделился мнением о предстоящем поединке 12-го тура Премьер-лиги «Рубин» - ЦСКА.

«Не думаю, что для ЦСКА могут быть проблемы. Но команда может провалить матч, а может сыграть и хорошо. «Рубин» же дома достаточно неплохо играет. ЦСКА будет фаворитом», - рассказал специалиста в эфире телеканала «Матч ТВ».

Матч «Рубина» против ЦСКА пройдет сегодня, 21 октября, на стадионе в Казани. Начало поединка запланировано в 14:00 по московскому времени.

По итогам 11 туров хозяева занимают десятое место в таблице, а гости находятся на седьмой позиции.