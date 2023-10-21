Глеб высказался об идее включения белорусских клубов в чемпионат России

Экс-игрок каталонской «Барселоны» и лондонского «Арсенала» Александр Глеб отреагировал на заявление министра спорта РФ Олега Матыцина о возможном включении клубов из Беларуси в футбольный чемпионат России.

«Интересное предложение, но возникает сразу столько вопросов в голове. Пока не хочется голословно говорить, нужно дождаться больше деталей. Давайте подождем информацию», - приводятся слова Александра на страницах «Спорт-Экспресса».

В текущем сезоне Российской премьер-лиги лидирует «Краснодар», на втором месте идут «Крылья Советов», а на третьем – петербургский «Зенит».

Байдачный: «Я за вхождение белорусских команд в РПЛ»