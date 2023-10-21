«Балтика» - «Краснодар»: Бубнов предсказал результат матча

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказал мнение о предстоящем поединке между калининградской «Балтикой» и «Краснодаром» в рамках 12-го тура Российской премьер-лиги.

«0:1. Единственный матч в туре, где одна команда явно сильнее другой. «Краснодар» после не самой удачной игры с «Ростовом» должен серьёзно отнестись. «Быки» обязаны выигрывать», - цитирует Бубнова Sportbox.

Матч «Балтика» - «Краснодар» состоится сегодня, 21 октября, на стадионе в Калининграде. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. Текстовую онлайн-трансляцию противостояния проведет Liveresult.ru.