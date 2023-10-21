Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Деограсия: «Думаю, что всё будет хорошо и поле нам не помешает»

21 Октября 2023 • 12:00 Комментировать
Оренбург
0:1
Факел
1 1.80 X 3.80 2 4.70
1-й тайм

Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Факелом».

- Мы знаем, что на матчи с лидерами «Оренбург» запредельно мотивирован. А как с соперниками из нижней части турнирной таблицы?

- У нас всегда высокая мотивация, но иногда, возможно, не получается. Что касается сегодняшнего матча, все игроки понимают, что этот матч будет очень-очень важным. Поэтому постараемся себя хорошо проявить  и показать максимум.

- Достаточно много футболистов уезжало на матчи сборных команд. В каком состоянии вернулись, насколько все готовы?

- Все вернулись в хороших кондициях. Да, это правда, что у нас не было много времени поработать с ними, но это не отговорка. Они готовы.

- Сегодняшняя погода, наверное, ваш первый такой дождливый матч. Насколько готова команда?

- Я думаю, что поле будет в хорошем состоянии, нам это не помешает. Сегодня, как вы, наверное, видели, у нас выйдет атакующая команда на поле, которая контролирует игру, атакует. Думаю, что всё будет хорошо и поле нам не помешает.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Оренбург Давид Деограсия
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ОРЕНБУРГ ФАКЕЛ
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
46 мин
Оренбург Оренбург
Факел Факел
0
1
2.07 3.60 3.70
Видео
21.10.23 в 14:00
Рубин Рубин
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
3.40 3.60 2.18
Видео
21.10.23 в 16:30
Локомотив Москва Локомотив Москва
Динамо Москва Динамо Москва
2.65 3.65 2.65
Видео
21.10.23 в 19:00
Балтика Балтика
Краснодар Краснодар
3.90 3.50 2.05
Видео
22.10.23 в 12:00
Урал Урал
Сочи Сочи
2.10 3.50 3.70
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 21 Октября
12:35 · Россия. Премьер-лига
Бородюк: «Не думаю, что у ЦСКА будут проблемы с «Рубином»
12:17 · Россия. Премьер-лига
Глеб высказался об идее включения белорусских клубов в чемпионат России
12:06 · Россия. Премьер-лига
«Балтика» - «Краснодар»: Бубнов предсказал результат матча
12:00 · Россия. Премьер-лига
Деограсия: «Думаю, что всё будет хорошо и поле нам не помешает»
11:55 · Россия. Премьер-лига
Ташуев: «Футбольная погода, дождь, ничего особенного»
11:39 · Россия. Премьер-лига
Сычёв высказался о конкуренции в РПЛ
11:30 · Россия. Премьер-лига
«Оренбург» - «Факел»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1
11:30 · Россия. Премьер-лига
Непомнящий: «Динамо» нащупало свою игру» эксклюзив
11:22 · Россия. Премьер-лига
Байдачный: «Я за вхождение белорусских команд в РПЛ»
11:15 · Россия. Премьер-лига
Батак: «Эраковичу нужно больше времени на адаптацию в «Зените»
11:08 · Россия. Премьер-лига
Морозов: «Осипенко – топ-1 среди российских защитников»
10:58 · Россия. Премьер-лига
Мансилья и Вера - в основе «Оренбурга» на матч с «Факелом»
10:52 · Россия. Премьер-лига
Морозов раскрыл цель «Локомотива» в РПЛ
10:40 · Россия. Премьер-лига
Морозов: «Мне очень нравился Озил»
10:40 · Россия. Премьер-лига
Тарханов: «Локомотив» и «Динамо» не в оптимальном состоянии» эксклюзив
Все новости
Рекомендуем