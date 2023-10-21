Деограсия: «Думаю, что всё будет хорошо и поле нам не помешает»

Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Факелом».

- Мы знаем, что на матчи с лидерами «Оренбург» запредельно мотивирован. А как с соперниками из нижней части турнирной таблицы?

- У нас всегда высокая мотивация, но иногда, возможно, не получается. Что касается сегодняшнего матча, все игроки понимают, что этот матч будет очень-очень важным. Поэтому постараемся себя хорошо проявить и показать максимум.

- Достаточно много футболистов уезжало на матчи сборных команд. В каком состоянии вернулись, насколько все готовы?

- Все вернулись в хороших кондициях. Да, это правда, что у нас не было много времени поработать с ними, но это не отговорка. Они готовы.

- Сегодняшняя погода, наверное, ваш первый такой дождливый матч. Насколько готова команда?

- Я думаю, что поле будет в хорошем состоянии, нам это не помешает. Сегодня, как вы, наверное, видели, у нас выйдет атакующая команда на поле, которая контролирует игру, атакует. Думаю, что всё будет хорошо и поле нам не помешает.