Ташуев: «Футбольная погода, дождь, ничего особенного»

Главный тренер «Факела» Сергей Ташуев в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Оренбургом».

- Тот же состав, что и в матче с «Динамо». Это примета, или действительно лучшие на поле?

- У нас не бывает примет в профессиональном футболе. Не то, что лучшие. Есть уровень взаимодействия футболистов, он оттачивается временем, в процессе и играх. Ротация бывает только по каким-то причинам, усиления состава, травмы, возможно, или какие-то позиции надо усилить. У нас есть хорошая обойма и в резерве. Я бы назвал его не резервом, а другим составом.

- Знаю, что прибыли накануне. Искусственное поле вас не смущает?

- Мы играли и не раз на этом поле. Для всех поле одинаково.

- А погода сегодняшняя?

- Футбольная погода, дождь, все нормально, ничего особенного.