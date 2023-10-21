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Ташуев: «Футбольная погода, дождь, ничего особенного»

21 Октября 2023 • 11:55 Комментировать
Оренбург
0:0
Факел
1 1.80 X 3.80 2 4.70
1-й тайм

Главный тренер «Факела» Сергей Ташуев в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Оренбургом».

- Тот же состав, что и в матче с «Динамо». Это примета, или действительно лучшие на поле?

- У нас не бывает примет в профессиональном футболе. Не то, что лучшие. Есть уровень взаимодействия футболистов, он оттачивается временем, в процессе и играх. Ротация бывает только по каким-то причинам, усиления состава, травмы, возможно, или какие-то позиции надо усилить. У нас есть хорошая обойма и в резерве. Я бы назвал его не резервом, а другим составом.  

- Знаю, что прибыли накануне. Искусственное поле вас не смущает?

- Мы играли и не раз на этом поле. Для всех поле одинаково.

- А погода сегодняшняя?

- Футбольная погода, дождь, все нормально, ничего особенного.

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Евро-Футбол.Ру,
Факел Сергей Ташуев
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