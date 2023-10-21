Сычёв высказался о конкуренции в РПЛ

Известный в прошлом нападающий Дмитрий Сычёв, поигравший за столичный «Локомотив», поделился мнением о конкуренции в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги.

«Мы привыкли к тому, что «Зенит» лидирует. В этом году это поменялось, и это хорошо. Это добавляет интерес к чемпионату для болельщиков», - приводятся слова Дмитрия на страницах «Спорт-Экспресса».

После 11 туров чемпионата России «Краснодар» занимает первое место в таблице, набрав 27 баллов. «Быки» опережают идущие вторыми «Крылья Советов» на шесть очков. Тройку сильнейших замыкает петербургский «Зенит» (20).