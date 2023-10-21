Футбольный эксперт Сергей Балахнин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от матча «Локомотив» - «Динамо».

- Есть ли очевидный фаворит в матче?

- Для меня нет.

- Что ожидаете увидеть?

- Должен быть содержательный матч. «Динамо» показывает атакующий футбол, редко закрывается, думаю, от этого не отойдет. «Железнодорожники» стараются играть быстро, забивать. Поэтому жду зрелищного матча, с хорошими атаками и обилием голов. В такой игре может быть любой сценарий: игра может как закрыться, так и раскрыться. Трудно предположить.

- Последний раз «Динамо» побеждало 3 сентября, то есть в последних 6 матчах всего одна победа. С чем связываете эту серию?

- Но все равно это хорошая команда с неплохим подбором футболистов. А вот баланса пока не хватает. Всегда какие-то перекосы и часто кто-то выпадает. Плюс впереди проблемы – никто из нападающих не может ярко раскрыться. Нет в команде форварда, который мог бы стабильно забивать, и у него шла бы игра. Хотя есть целая группа очень сильных футболистов: Смолов, молодые ребята. Есть люди, которые умеют забивать, но пока мы видим сложности. Плюс нет взаимопонимания и гармонии, когда в команде все отлажено, и это хорошо видно. Бывают срывы, даже по ходу матчей.

- С чем это может быть связано? Все-таки Личка уже давно в команде, но он никак не найдет баланс.

- Это проблема тренера. Он не может что-то донести в тренировочном процессе. Все это видят, да и чувствуется это хорошо.

- Фомин получил травму в сборной России и не сыграет с «Локомотивом». Это потеря для «Динамо»?

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- Нет. Фомин – качественный игрок, но в «Динамо» есть исполнители, которые могут его заменить. Причем без потерь качества.

- По игре, какая команда вам более симпатична?

- Они сильно разные. Сейчас мне больше симпатично «Динамо». С точки зрения футбола. А у «Локомотива» больше эмоции играют роль. Дзюба завел ребят, и они побежали биться даже против «Зенита». А у «бело-голубых» видна наигранность, понятно, чего хочет Личка и к какому футболу он стремится. Это более системные вещи.

- А если говорить о составах, они равноценные?

- Оба состава интересные. Есть и молодые ребята. За этими командами интересно наблюдать. Но я бы никого не выделил по составу, потому что в полной мере ни одна из этих команд не может раскрыться. Хотя «Локомотив» и скаканул вперед. Но в таблице сейчас такая плотность, что 9-е и 2-е место разделяют всего 5 очков. Одна игра многое может поменять. К сожалению, на мой взгляд, сейчас все команды уравниваются.

- Что выйдет на первый план в этом матче? У соперников проблемы в обороне. Это может стать ключевым фактором?

- «Динамо» точно будет играть в свой футбол, который проповедует. Побежит забивать. А хозяевам необходимо поймать кураж. В этом случае их будет трудно остановить. Думаю, что оборонительной игры мы сегодня в этом матче не увидим.

Елена Григорьевская