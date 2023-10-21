Байдачный: «Я за вхождение белорусских команд в РПЛ»

Футбольный тренер Анатолий Байдачный поделился мнением о возможном вхождении белорусских клубов в чемпионат России.

«Россия и Беларусь сейчас вместе, как единое государство. Я бы только приветствовал это. Я за вхождение белорусских команд в состав российских лиг!» - передает слова специалиста «Чемпионат».

Напомним, что ранее с намерением включить белорусские команды в российские профессиональные лиги выступил министр спорта РФ Олег Матыцин.

В нынешнем сезоне Премьер-лиги лидирует «Краснодар», набравший 27 баллов. На втором месте находятся «Крылья Советов», а на третьем – «Зенит».