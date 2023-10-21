Батак: «Эраковичу нужно больше времени на адаптацию в «Зените»

Сербский футбольный тренер Радослав Батак высказался о выступлениях защитника Страхиньи Эраковича за петербургский «Зенит».

«Страхинье нужно больше времени на адаптацию, это молодой игрок, он впервые выступает за рубежом. В России футбол намного быстрее, чем в Сербии, уровень намного выше», - приводит слова Радослава «РБ Спорт».

Напомним, что Эракович перебрался в петербургский коллектив летом нынешнего года. В составе «сине-бело-голубых» сербский защитник провел 12 поединков, в которых записал на свой счет одну голевую передачу.

Ближайший матч «Зенит» сыграет против «Крыльев Советов».