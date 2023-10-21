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Морозов: «Осипенко – топ-1 среди российских защитников»

21 Октября 2023 • 11:08 Комментировать

Защитник столичного «Локомотива» Евгений Морозов поделился мнением об игроке «Ростова» Максиме Осипенко.

«Из российских защитников мне нравится Осипенко. Для меня это топ-1. Я считаю, что Осипенко - на уровне Игнашевича», - приводит слова Евгения «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Осипенко принял участие в пяти поединках, в которых отметился двумя забитыми мячами.

29-летний центральный защитник выступает за «Ростов» с января 2020 года. Срок действующего контракта между сторонами истекает в конце июня 2027 года. Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в пять миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Ростов Максим Осипенко Евгений Морозов
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