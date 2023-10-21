Мансилья и Вера - в основе «Оренбурга» на матч с «Факелом»

В рамках 12-го тура чемпионата России состоится поединок между «Оренбургом» и «Факелом». Тренерские штабы определились со стартовыми составами команд на предстоящую встречу.

«Оренбург»: Сысуев, Адамов, Сидоров, Гойкович, Перес, Башич, Марин, Вера, Флорентин, Воробьёв, Мансилья.

«Факел»: Беленов, Брызгалов, Божин, Черов, Мастерной, Магаль, Альшин, Якимов, Квеквескири, Марков, Аппаев.

Матч состоится на стадионе в Оренбурге и начнется в 12:00 по московскому времени. Текстовую онлайн-трансляцию поединка проведет Liveresult.ru.

По итогам 11 туров хозяева идут на 12-м месте в таблице, а гости – на 15-м.