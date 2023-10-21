«Балтика» - «Краснодар»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1

В 12-м туре чемпионата России по футболу встречаются «Балтика» и «Краснодар».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Балтика - Краснодар
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Протокол игры
|17'Кордоба Джон (0:1)
|(1:1) Кузьмин Максим24'
|(2:1) Энрикес Анхело36'
Латышонок Евгений•Гассама Натан•Фернандес Роберто II•Радмановац Никола•Осипов Александр•Остойич Иван• 22'Сото Гильермо• 45'Кузьмин Максим•Бистрович Кристиян•Гузина Гедеон•Энрикес Анхело
Сафонов Матвей•Петров Сергей•Тормена Витор•Черников Александр•Волков Сергей Евгеньевич•Сперцян Эдуард•Алонсо Хуниор•Кривцов Никита•Кордоба Джон•Кади•Батчи Жоау 45'
21 октября. Стадион "Ростех Арена" (Калининград).
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