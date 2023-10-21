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«Балтика» - «Краснодар»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1

21 Октября 2023 • 18:30 Комментировать
Балтика
2:1
Краснодар
1 3.30 X 3.40 2 2.30
перерыв

В 12-м туре чемпионата России по футболу встречаются «Балтика» и «Краснодар».

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
Балтика2:1Краснодар
 17'Кордоба Джон (0:1)
(1:1) Кузьмин Максим24' 
(2:1) Энрикес Анхело36' 
Латышонок ЕвгенийГассама НатанФернандес Роберто IIРадмановац НиколаОсипов АлександрОстойич Иван  22'Сото Гильермо  45'Кузьмин МаксимБистрович КристиянГузина ГедеонЭнрикес Анхело
Запасные: Галоян АртурКазаев ЯнДжанаев СосланБориско МаксимАванесян ТигранЖиров АлександрМаляров КириллДудиев АсланЛамейра ЖоаоМусаев ТамерланПряхин СергейПуцко Александр
Сафонов МатвейПетров СергейТормена ВиторЧерников АлександрВолков Сергей ЕвгеньевичСперцян ЭдуардАлонсо ХуниорКривцов НикитаКордоба ДжонКадиБатчи Жоау  45'
Запасные: Баньяц МихайлоОлусегун ДжуниорОлаcа ЛукасАгкацев СтаниславЛенини ПинаКобнан МозесАхметов ИльзатЭктов АлександрАрутюнян ГеоргийШтепа МихаилКокшаров Александр
21 октября. Стадион "Ростех Арена" (Калининград).
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