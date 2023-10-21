«Локомотив» - «Динамо»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

В 12-м туре чемпионата России по футболу встречаются «Локомотив» и «Динамо».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Локомотив Москва - Динамо Москва
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Протокол игры
Лантратов Илья•Ненахов Максим•Морозов Евгений•Фассон Лукас•Сильянов Александр•Баринов Дмитрий•Митай Марио•Самошников Илья•Глушенков Максим•Пиняев Сергей•Дзюба Артём
Лещук Игорь•Даса Элазар•Фернандес Роберто•Маричаль Николас•Скопинцев Дмитрий•Лаксальт Диего•Гагнидзе Лука•Лесовой Даниил•Смолов Фёдор•Бителло•Гладышев Ярослав
21 октября. Стадион "РЖД Арена" (Москва).
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