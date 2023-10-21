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«Локомотив» - «Динамо»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

21 Октября 2023 • 16:00 Комментировать
Локомотив Москва
...
Динамо Москва
Через 0 ч. 0 мин.

В 12-м туре чемпионата России по футболу встречаются «Локомотив» и «Динамо».

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
Локомотив Москва0:0Динамо Москва
Лантратов ИльяНенахов МаксимМорозов ЕвгенийФассон ЛукасСильянов АлександрБаринов ДмитрийМитай МариоСамошников ИльяГлушенков МаксимПиняев СергейДзюба Артём
Запасные: Миранчук АнтонГилерме МаринатоКуликов ДаниилКузьмичёв ИванМарадишвили КонстантинЩетинин МихаилСулейманов ТимурСарвели ВладиславЖемалетдинов РифатРыбчинский ДмитрийТикнизян НаирХудяков Даниил
Лещук ИгорьДаса ЭлазарФернандес РобертоМаричаль НиколасСкопинцев ДмитрийЛаксальт ДиегоГагнидзе ЛукаЛесовой ДаниилСмолов ФёдорБителлоГладышев Ярослав
Запасные: Нгамалё НиколяБессмертный СтаниславМакаров ДенисТюкавин КонстантинБальбуэна ФабианГрулёв ВячеславКарраскаль ХорхеЛепский ИванКупцов ИльяЗазвонкин ИванЧавес Луис
21 октября. Стадион "РЖД Арена" (Москва).
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